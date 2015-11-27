Россия решила перевести часть своих международных резервов в юани

ЦБ РФ решил включить китайский юань в корзину российских золотовалютных резервов, сообщает Прайм.

"Пока физических операций по покупке юаня не проводилось и в ближайшее время проводиться не будет, а решение носит символический характер. Официально Банк России не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, напомнив, что сообщения о структуре международных резервов публикуются с лагом в полгода", - говорится в сообщении.

На данный момент наибольшая часть золотовалютных резервов ЦБ РФ приходится на доллар (44%), чуть меньше – на евро (42%). Также в корзине ЦБ РФ есть британские фунты стерлингов (9,5%) и незначительная доля канадских и австралийских долларов, швейцарских франков и японских иен.

Отмечается, что решение российского регулятора может быть связано с ожиданиями того, что МВФ включит юань в корзину мировых резервных валют. О таком намерении МВФ заявлял неоднократно. Ожидается, что решение о включении юаня в корзину специальных прав заимствования (SDR - Special Drawing Rights) наравне с британским фунтом, евро, японской иеной и долларом США будет принято на заседании совета директоров МВФ 30 ноября.

Оценки экспертов будущей доли юаня в корзине варьируются от 10 до 14-16%. На данный момент доллар составляет в корзине 41,9%, евро – 37,4%, фунт стерлингов – 11,3%, японская иена – 9,4%.

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"Начиная с августа 2015 года китайский юань вышел на четвертое место по использованию в расчетах (2,79% на тот момент), опередив по данному показателю японскую йену. Доля в расчетах - это один из нескольких показателей, которые принимаются в расчет МВФ для включения валюты в свою корзину, наряду с долей в резервах центральных банков и характером режима валютного регулирования", - отмечает издание.

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Однако эксперты полагают, что решение ЦБ РФ вряд ли окажет существенное влияние на политику МВФ.