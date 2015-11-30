Казахстан стал членом Всемирной торговой организации
11:19, 30 ноября 2015Финансы
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Казахстан де-юре становится полноправным членом Всемирной торговой организации
Казахстан стал членом Всемирной торговой организации / yvision.kz
Казахстан 30 ноября де-юре становится полноправным членом Всемирной торговой организации.
Об этом сообщил президент страны Нурсултан Назарбаев, выступая с посланием к народу, передает РИА Новости.
"Сегодня, 30 ноября, Казахстан де-юре становится полноправным членом Всемирной торговой организации. Об этом официально будет объявлено на заседании генеральной ассамблеи ВТО", — сказал Назарбаев.
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Он отметил, что это событие является "важной вехой в истории независимого Казахстана".
В конце июля Казахстан подписал протокол о вступлении в ВТО.
Официально он будет признан 162 членом организации 15 декабря.
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