Повышение акцизов на сигареты не гарантирует рост бюджетных поступлений - эксперты

По оценкам экспертов, снижение средневзвешенной цены на рынке на 1 гривну с пачки, приводит к бюджетным потерям в размере около 800 млн грн в год. Очевидно, что одного повышения акцизов не достаточно для того, чтобы бюджетные поступления росли, а сигареты становились менее доступными. Эксперты предлагают ввести минимальную цену на сигареты.

"Снижение стоимости сигарет в данном случае объясняется с одной стороны тем, что производители пытаются расширить рынок и ведут ценовую борьбу за потребителя. С другой стороны - это своеобразная корпоративная война, которая всегда присутствовала на табачном рынке. С точки зрения общественного здоровья наиболее эффективным является именно повышение цены. Существует несколько вариантов, как эту цену повысить. Один, который Украина уже использует и будет использовать - поднятие акцизов. Другой, который также часто применяют - установление минимальной розничной цены, ниже которой производители просто не могут продавать сигареты. На сегодняшний день это оптимальные варианты влияния на цену и наилучший способ борьбы с табакокурением", - объяснила ЗН Ангела Бочи, эксперт Международного центра перспективных исследований.

Табачные кампании объясняют, что перед каждым повышением акцизов сознательно работают "на склад", производя рекордные партии продукции, на которые начисляются действующие, а не повышаемые в скором времени налоги. Формально, "буква" закона не нарушается. Но в результате, после вступления в силу новых ставок налогов, продукция "по старым ценам" находится в рознице еще много месяцев, позволяя им снижать рыночную стоимость.

Руководитель "Украинского центра контроля над табаком" Андрей Скипальский считает недопустимым, что сигареты в стране дорожают медленнее, чем масло, хлеб и сахар. Более того, это напрямую противоречит Рамочной Конвенции ВООЗ по борьбе против табака.

Введение минимальной розничной цены со следующего года, например, может привести к росту средневзвешенной цены на рынке минимум на 2 грн и сгенерировать дополнительно около 1,6 млрд грн налоговых поступлений в 2016-м. В результате доступность сигарет сократится, а стоимость табачной продукции и, соответственно, бюджетные поступления от отрасли гарантированно повысятся.