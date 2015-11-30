Fitch повысило рейтинг Харькова

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за суверенным рейтингом повысило рейтинг Харькова до общегосударственного уровня "CCC".

"Рейтинги города сдерживаются суверенными рейтингами. Понижение суверенных рейтингов привело бы к аналогичному рейтинговому действию по рейтингу города. В отсутствие понижения суверенного рейтинга существенное ухудшение кредитоспособности города также может привести к негативному рейтинговому действию, - говорится в сообщении агентства. - Повышение суверенных рейтингов может привести к повышению рейтингов Харькова при условии, что город будет поддерживать стабильные бюджетные показатели".

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Как сообщал УНИАН, в середине ноября Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до "CCC" с "RD" (ограниченный дефолт).

Как подчеркнули в агентстве, страна вышла из дефолта по коммерческому внешнему долгу благодаря выпуску 12 ноября новых облигаций для держателей бондов на 15 миллиардов долларов.

По оценкам Fitch, долговая устойчивость Украины улучшилась, а снижение потребности в рефинансировании долгов и продолжение поддержки официальных кредиторов дает некоторую передышку и снижает риск суверенного долгового кризиса в кратко- и среднесрочной перспективе.