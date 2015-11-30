Fitch повысило рейтинг Харькова
Украина вышла из дефолта по коммерческому внешнему долгу благодаря выпуску 12 ноября новых облигаций.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за суверенным рейтингом повысило рейтинг Харькова до общегосударственного уровня "CCC".
"Рейтинги города сдерживаются суверенными рейтингами. Понижение суверенных рейтингов привело бы к аналогичному рейтинговому действию по рейтингу города. В отсутствие понижения суверенного рейтинга существенное ухудшение кредитоспособности города также может привести к негативному рейтинговому действию, - говорится в сообщении агентства. - Повышение суверенных рейтингов может привести к повышению рейтингов Харькова при условии, что город будет поддерживать стабильные бюджетные показатели".
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Как сообщал УНИАН, в середине ноября Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до "CCC" с "RD" (ограниченный дефолт).
Как подчеркнули в агентстве, страна вышла из дефолта по коммерческому внешнему долгу благодаря выпуску 12 ноября новых облигаций для держателей бондов на 15 миллиардов долларов.
По оценкам Fitch, долговая устойчивость Украины улучшилась, а снижение потребности в рефинансировании долгов и продолжение поддержки официальных кредиторов дает некоторую передышку и снижает риск суверенного долгового кризиса в кратко- и среднесрочной перспективе.