В Нацбанке на этой неделе обсудят целесообразность отмены валютных ограничений

Правление Национального банка Украины на этой неделе рассмотрит вопрос о продлении либо отмене административных ограничений, установленных для стабилизации национальной валюты в феврале этого года и после продления действующих до 4 декабря включительно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, окончательное решение в отношении пакета мер в рамках постановления НБУ №581 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины" еще не принято, но вопрос в любом случае будет решен на этой неделе.

Постановлением, в частности, установлена обязательная продаже 75% валютной выручки экспортерами и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам.

Документ запрещает досрочное погашение кредитов резидентами нерезидентам, возврат инвестиций и перечисление дивидендов иностранным инвесторам.

Также постановление предусматривает согласование с НБУ заявок на покупку валюты свыше эквивалента 50 тысяч долларов США.

Покупка валюты банками по собственным операциям ограничена 0,1% регулятивного капитала в день, покупка наличной валюты физлицами – эквивалентом 3 тысяч гривень в день.

Переводы валюты со счетов ограничены эквивалентом 15 тысяч гривень без подтверждающих документов и 150 тысяч гривень при наличии подтверждающих документов.

Выдача наличной гривни через кассы и банкоматы возможна до 300 тысяч гривень в сутки, наличной валюты - до эквивалента 20 тысяч гривень в сутки.

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Как сообщал УНИАН, украинская гривня в феврале этого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21-23 гривни/доллар и удерживалась в этом коридоре более полугода.

В последний месяц диапазон колебаний курсов на межбанковском валютном рынке сдвинулся в сторону удешевления гривни, что, по мнению НБУ, связано с проведением в Украине местных выборов.

25 ноября НБУ сообщил, что аукционы по покупке и продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, объявленные регулятором 25 ноября, не состоялись, а спрос и предложение уравновесились самостоятельно без помощи регулятора. По информации НБУ, в ходе торгов курс гривни укрепился.

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Сегодня, 30 ноября, на межбанковском валютном рынке к 12:00 гривня к доллару США установились на уровне 23,92/24,01 гривни/доллар. По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 23,9626 гривни/доллар.