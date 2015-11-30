Гривня снова опустилась ниже 24 за доллар
13:17, 30 ноября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3070/25,3970 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 23,9626 грн/долл. / Фото dt.ua
В понедельник, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,92/24,01 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3070/25,3970 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3590/0,3610 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,9626 грн/долл., к этому часу заключено 58 сделок на сумму 19,87 млн долл.
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