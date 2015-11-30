Кабмин предлагает депутатам разрешить реструктуризацию валютных кредитов

Кабинет министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О финансовой реструктуризации», разработанный Министерством финансов совместно с Национальным банком и Независимой ассоциацией банков Украины в рамках пакета законопроектов для поддержки получивших валютные кредиты граждан и предприятий.

Соответствующий законопроект «О финансовой реструктуризации» (№3555), предполагающий добровольную реструктуризацию долгов работающего бизнеса перед банками, зарегистрирован на парламентском сайте сегодня, 30 ноября, но текст документа пока отсутствует.

Также Кабмин зарегистрировал законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины для реализации положений Закона «О финансовой реструктуризации» (№3556), но и его текст пока не обнародован.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил пакет законопроектов для поддержки получивших валютные кредиты граждан и предприятий. Законопроекты разработаны Министерством финансов совместно с Национальным банком и Независимой ассоциацией банков Украины. В пакете законопроекты «О финансовой реструктуризации» и «О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученным на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)».

По оценкам Минфина, в рамках этих законов порядка 38 тысяч семей с кредитами на общую сумму более 20 млрд грн смогут провести реструктуризацию валютных ипотечных кредитов.

Что касается реструктуризации долгов бизнеса, то, по оценкам экспертов, общая сумма задолженности компаний, которые попадут под действие этого механизма, составляет около 200 млрд грн.