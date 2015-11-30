Фискальная служба задолжала бизнесу 15 миллиардов НДС

Согласно сообщению на сайте Государственной фискальной службы, об этом в ходе встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации сообщил глава ГФС Роман Насиров.

При этом, по словам главы ГФС, просроченная задолженность по выплатам НДС сократилась с 7,5 млрд грн до 4 млрд грн и ГФС намерена до конца года сократить ее до 2 млрд грн.

«Мы просили дополнительные лимиты до конца года на возмещение НДС и, учитывая перевыполнение плана по сбору налогов, есть ожидание, что мы сможем увеличить еще на 5 млрд грн лимит на возмещение этого налога в конце декабря», - подчеркнул Насиров.

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Как сообщал УНИАН, объем возмещений платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства Украины в октябре 2015 года по сравнению с сентябрем снизился на 9,8% – до 6,935 млрд грн. Объем возмещений НДС за январь-октябрь 2015 года составил 52,479 млрд грн.