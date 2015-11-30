Система автоматического ареста средств на банковских счетах заработает до конца 2016 года – Минюст

Об этом в ходе круглого стола сообщил журналистам директор департамента Министерства юстиции по вопросам судебной работы и банкротства Александр Олейник.

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Он отметил, что в рамках меморандума с МВФ Украина до конца декабря должна принять закон, который усилит положения процессуального законодательства относительно порядка наложения ареста на денежные средства, которые находятся на банковских счетах ответчиков в хозяйственных и гражданских делах.

«В связи с чем Министерство юстиции при содействии специалистов НБУ, Государственной судебной администрации Украины, Независимой ассоциации банков Украины и госпредприятия "Информационные судебные системы" подготовило проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении системы автоматизированного ареста средств на банковских счетах… На протяжении года эта система заработает», - сказал он.

Как отметил присутствующий на круглом столе начальник отдела юридического департамента Национального банка Украины Роман Кармазин, регулятор поддерживает идею создания система автоматизированного ареста средств на банковских счетах и считает, что ее реализация ускорит гражданско-правовой оборот и уменьшит возможность злоупотребления должниками или банками, если они будут недобросовестно выполнять решение государственной исполнительной службы или судов.

По его словам, на текущий момент, документооборот для ареста средств на банковских счетах происходит в бумажной форме.

«В случае принятия решения судом или государственной исполнительной службой оформляются соответствующие документы на бумажных носителях и эти носители доставляются в банк на исполнение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.