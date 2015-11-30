Долг Януковича: Украина до сих пор не получала от РФ официальных предложений о реструктуризации

Украина до сих пор не получала официальных предложений от Российской Федерации о реструктуризации евробондов на 3 млрд долл. с погашением 20 декабря, включенных в периметр реструктуризации в рамках программы с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Артем Шевалев.

«Официальными путями предложение от российской стороны не поступало», - сказал Шевалев.

По его словам, Минфин не может комментировать заявления российских чиновников, обнародованные в средствах массовой информации.

«Бумаги новые выпущены, и любые события по старому долгу не ведут ни к каким последствиям по старым бумагам», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим их обменом на новые облигации и государственные деривативы. "Российские" облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

Президент России Владимир Путин 16 ноября заявил, что РФ готова рассрочить платеж по долгу Украины на 2016-2018 годы по 1 миллиарду долларов в год при условии, если западные партнеры предоставят гарантии. Ссылаясь на переговоры с главой МВФ Кристин Лагард, Путин заявил, что это даже лучшее предложение, чем просил фонд, который якобы просил отсрочку для Украины на 1 год.

По информации Министерства финансов Украины, никаких официальных предложений от российской стороны после заявления Путина не было. Ранее премьер -министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в случае несогласия России на реструктуризацию, правительство объявит мораторий на выплату этого долга.

Международный валютный фонд в своем заявлении 19 ноября сообщил, что ожидает решения вопроса долга Украины перед РФ посредством прямых переговоров между украинскими и российскими властями.