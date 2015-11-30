Кабмин в среду рассмотрит проект госбюджета и налоговую реформу

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Артем Шевалев.

«Совершенно верно», - сказал Шевалев, отвечая на вопрос, рассмотрит ли Кабинет министров подготовленные Министерством финансов проект госбюджета на следующий год и проект налоговой реформы на ближайшем заседании в среду, 2 декабря.

По его словам, налоговая реформа представляет собой целый ряд законопроектов.

«Процесс идет, сегодня-завтра мы планируем подавать на Кабмин. После утверждения внесем в парламент», - добавил замминистра, отметив, что контакты с парламентариями и обсуждение налоговой реформы происходят постоянно.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров начал работу над налоговой реформой и новой редакцией Налогового кодекса в апреле текущего года. Налоговая реформа является одной из ключевых реформ, определенных основным кредитором страны - Международным валютным фондом.

На текущий момент существует два основных проекта налоговой реформы - правительственный и парламентский. Оба проекта предусматривают снижение налоговых ставок, при этом правительственный проект предусматривает постепенное снижение ставок и рост дефицита бюджета до 60 млрд грн, в то время как парламентский проект является более либеральным и, по оценкам аналитиков, может сформировать дефицит в размере не менее 200 млрд грн.

Всемирный банк, второй по масштабам финансирования Украины среди ее крупнейших кредиторов, рекомендовал украинским властям с осторожностью подходить к налоговой реформе, воздерживаясь от радикального и резкого снижения налогов.