Технически маловероятно: в Минфине признали, что очередного транша МВФ до конца года не будет

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Артем Шевалев.

«Дальнейшее сотрудничество с фондом и получение следующего транша очень привязано к утверждению бюджета на следующий год, а в свою очередь, утверждение бюджета на следующей год невозможно без утверждения налоговой реформы. На данный момент технически получение транша было бы достаточно проблемным. Скорее, нам важнее получить качественный и сбалансированный бюджет до конца этого года, чтобы мы вошли в 2016 год уже с новым бюджетом», - сказал Шевалев.

Он подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ возможно только при выполнении условий программы, и как только украинским властям удастся их выполнить, дальнейшее решение о продолжении финансирования зависит от фонда.

«Если все остальные параметры выполняются, то транш идет в резервы Нацбанка, и падают деньги в конце года или в январе - это технический вопрос, потому что параметры по золотовалютным резервам будут просто откорректированы», - добавил Шевалев.

Как сообщал УНИАН,МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта текущего года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

Согласно заявлению по итогам последней миссии, фонд отмечает углубление взаимопонимания с украинскими властями по ключевым вопросам экономических реформ, но при этом ожидает от правительства подготовки сбалансированного проекта госбюджета на следующий год и утверждения этого проекта Верховной Радой.