Спасти гривню: НБУ сегодня продал банкам почти $17 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе 30 ноября продал банкам 16,8 млн долл., средневзвешенный курс аукциона составил 23,9684 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, всего банки подали заявки на покупку 21,8 млн долл. Минимальный курс, предложенный банками, составил 23,95 грн/долл., максимальный – 24,00 грн/долл., по минимальному курсу было продано 23,2% валюты.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 18 сентября ввел практику проведения регулярных аукционов по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов.

В конце октября котировки на межбанке сдвинулись в сторону ослабления гривни – до 23-24 грн/долл., в связи с чем с 30 октября Нацбанк сменил назначение аукционов и начал продавать валюту, потратив на эти цели около 140 млн долл. за три недели.