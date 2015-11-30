МВФ ожидает принятия Радой госбюджета-2016 для продолжения сотрудничества

Международный валютный фонд ожидает принятия Верховной Радой Украины государственного бюджета на 2016 год, после чего сможет принять решение о продолжении финансирования нашей страны в рамках программы расширенного финансирования EFF.

Об этом сообщил сегодня журналистам представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

"Мы прежде всего ожидаем принятия бюджета, который сейчас обсуждается", - сказал Ваше, отвечая на вопрос о том, когда в Украину прибудет очередная миссия МВФ, по итогам работы которой фонд сможет принять решение о продолжении финансирования в рамках программы EFF.

Он напомнил, что по итогам последней миссии представители фонда достигли взаимопонимания с украинскими властями на техническом уровне.

"Когда мы увидим бюджет, тогда и посмотрим", - добавил Ваше.

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Комментируя дальнейшие реформы, необходимые нашей стране, глава представительства МВФ рекомендовал более рационально расходовать государственные средства.

«Это означает реформы в сфере образования, здравоохранения и пенсионной системы. Это болезненные реформы», - сказал он, отметив, что вместе с проведением этих реформ государство должно оказывать поддержку тем гражданам, которые в ней нуждаются.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта текущего года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

Согласно заявлению фонда по итогам работы последней миссии, фонд отмечает углубление взаимопонимания с украинскими властями по ключевым вопросам экономических реформ, но при этом ожидает от правительства подготовки сбалансированного проекта госбюджета на следующий год и утверждения этого проекта Верховной Радой.