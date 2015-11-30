Гривня закрыла межбанк на отметке 24,08 за доллар

В понедельник, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,98/24,08 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3750/25,4790 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3620/0,3640 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,9481 гривни/доллар, к этому часу было заключено 580 сделок на сумму 406,35 миллиона долларов.