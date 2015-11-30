Минфин РФ прогнозирует "непростой выбор" для следующего президента России
Глава Минфина не видит перспектив повышения мировых цен на нефть. По словам министра, победителю президентских выборов 2018 года придется либо повышать налоги, либо ускоренными темпами сокращать социальные расходы.
В ближайшие три года мировые цены на нефть расти не будут, хуже того, они могут опуститься ниже $40, предупреждает глава Министерства финансов России Антон Силуанов. В этой ситуации победителю следующих выборов президента России, которые намечены на 2018 год, придется либо повышать налоги, либо сокращать расходы на «социалку».
«Непростой выбор: либо серьезно сократить объем социальных расходов, расходов на образование и здравоохранение и при этом оставить уровень налогов без изменения, либо идти по пути большего объема социальных расходов, но при этом повышать отдельные налоги. Это непростой общественный выбор - ответ на этот вопрос должен быть в программе следующего российского президента», - заявил Силуанов в интервью Reuters.
Глава Минфина признал, что ранее накопленных государством средств может не хватить уже для безболезненного прохождения 2016 года. В проекте бюджета на следующий год заложен дефицит в размере 2,36 трлн руб., который должен быть покрыт из Резервного фонда. Однако если цены на нефть и курс рубля останутся на нынешнем уровне, то дефицит бюджета может вырасти примерно на 1,5 трлн руб., и для закрытия такой дыры резервов просто не хватит.
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«Если такие риски реализуются, я не исключаю, что нужно будет проводить мобилизацию ресурсов в следующем году», - сказал Силуанов, пояснив, что речь, в частности, может идти о распродаже государственных активов. «Цены на активы сейчас ниже, чем, скажем, два-три года назад, но это не может считаться преградой», - отметил глава Минфина.
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К числу способов сокращения дефицита министр отнес и оптимизацию расходов, признав, однако, что в условиях предвыборной кампании (в 2016 году в России пройдут выборы депутатов Государственной думы) возможности сокращения социальных расходов и программ сильно ограничены. Однако просто ждать возобновления роста цен на нефть власти России, по словам Силуанова, не могут, это «опасно и неадекватно ситуации».
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«Нельзя полагаться на русский авось, что вдруг все резко изменится, цены на нефть вырастут, все вернется к ситуации двухлетней давности. Не вернется. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, а значит, сейчас необходимо пересматривать неэффективные, избыточные обязательства, улучшать структуру бюджета», - пояснил глава Минфина.