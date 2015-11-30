Минфин РФ прогнозирует "непростой выбор" для следующего президента России

В ближайшие три года мировые цены на нефть расти не будут, хуже того, они могут опуститься ниже $40, предупреждает глава Министерства финансов России Антон Силуанов. В этой ситуации победителю следующих выборов президента России​, которые намечены на 2018 год, придется либо повышать налоги, либо сокращать расходы на «социалку».

«Непростой выбор: либо серьезно сократить объем социальных расходов, расходов на образование и здравоохранение и при этом оставить уровень налогов без изменения, либо идти по пути большего объема социальных расходов, но при этом повышать отдельные налоги. Это непростой общественный выбор - ответ на этот вопрос должен быть в программе следующего российского президента», - заявил Силуанов в интервью Reuters.

Глава Минфина признал, что ранее накопленных государством средств может не хватить уже для безболезненного прохождения 2016 года. В проекте бюджета на следующий год заложен дефицит в размере 2,36 трлн руб., который должен быть покрыт из Резервного фонда. Однако если цены на нефть и курс рубля останутся на нынешнем уровне, то дефицит бюджета может вырасти примерно на 1,5 трлн руб., и для закрытия такой дыры резервов просто не хватит.

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«Если такие риски реализуются, я не исключаю, что нужно будет проводить мобилизацию ресурсов в следующем году», - сказал Силуанов, пояснив, что речь, в частности, может идти о распродаже государственных активов. «Цены на активы сейчас ниже, чем, скажем, два-три года назад, но это не может считаться преградой», - отметил глава Минфина.

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К числу способов сокращения дефицита министр отнес и оптимизацию расходов, признав, однако, что в условиях предвыборной кампании (в 2016 году в России пройдут выборы депутатов Государственной думы) возможности сокращения социальных расходов и программ сильно ограничены. Однако просто ждать возобновления роста цен на нефть власти России, по словам Силуанова, не могут, это «опасно и неадекватно ситуации».

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«Нельзя полагаться на русский авось, что вдруг все резко изменится, цены на нефть вырастут, все вернется к ситуации двухлетней давности. Не вернется. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, а значит, сейчас необходимо пересматривать неэффективные, избыточные обязательства, улучшать структуру бюджета», - пояснил глава Минфина.