Нацбанк усилит контроль за наличкой в зоне АТО

Согласно сообщению на сайте НБУ, соответствующие изменения в план счетов бухгалтерского учета банков Украины предусмотрены постановлением правления НБУ №826 от 26 ноября, которое опубликовано на сайте регулятора.

"Ситуация, которая сложилась в результате антитеррористической операции, является форс-мажором и международными стандартами финансовой отчетности не предусмотрена. Поэтому информация о наличности, находящейся в зоне АТО, к которой нет беспрепятственного доступа и документального подтверждения первичных источников, требует дополнительного раскрытия в годовой финансовой отчетности. Для решения этой коллизии мы вводим контрсчета к счетам по учету наличных средств и банковских металлов для отражения расходов по средствам и банковским металлам, по которым потерян контроль. Мы уже оповестили все банки о нововведениях", - цитируются в сообщении слова директора департамента бухгалтерского учета НБУ Богдана Лукасевича.

В сообщении отмечается, что новые контрсчета будут отражать достоверную информацию о наличных средствах и банковских металлах в банках Украины.

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Как сообщал УНИАН, С 7 августа 2014 года Нацбанк обязал банки Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями. НБУ отключил все свои системы от Донецка и Луганска и вывез деньги из хранилища.