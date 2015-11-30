Минфин допускает выход на внешние рынки заимствований уже в следующем году

Об этом заявил заместитель министра финансов Артем Шевалев в ходе панельной дискуссии о макроэкономической политике Украины.

«Если у нас будут основания и спрос на поддержку экономического роста будет оправдываться, то мы будем обсуждать эти вещи уже в конце 2016 года с нашими коллегами из МВФ», - сказал Шевалев, комментируя возможные источники финансирования экономики Украины за счет привлечения ресурсов на финансовых рынках.

При этом он подчеркнул, что Украина успешно провела реструктуризацию, в результате чего при условии достижения положительных результатов в 2016 году сможет вернуться на рынки внешних заимствований – намного раньше, чем это традиционно происходит после реструктуризации.

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Как сообщал УНИАН, Минфин в августе-октябре не проводил аукционы по размещению облигаций внутреннего госзайма. С начала года объем поступлений в госбюджет от продажи ОВГЗ составляет 10 млрд грн и 640 млн долл.

По состоянию на 27 ноября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составляет 502,192 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 374,287 млрд грн, или 75% их общего объема.