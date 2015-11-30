МВФ включил китайский юань в корзину резервных валют

Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и два десятка членов исполнительного совета фонда на заседании в Вашингтоне в понедельник включили большинством голосов китайский юань в корзину ключевых международных валют, на основе которой рассчитывается стоимость специальных прав заимствования (SDR) МВФ, передает РБК.

Таким образом, юань примкнул к престижному клубу доллара США, евро, иены и фунта стерлингов, которые образуют искусственное резервное и платежное средство, созданное МВФ в 1969 году. Структура корзины SDR пересматривается каждые пять лет.

В середине ноября Лагард и эксперты фонды рекомендовали включить юань в пул резервных валют.

Согласно июльскому обзору МВФ, доля юаня в структуре международных официальных резервов составила всего 1,1% против 63,7% у доллара США. Кроме того, юань не вошел в пятерку мировых валют, наиболее активно используемых на валютном и долговом рынках.

В августе доля юаня в международных платежах (по стоимости транзакций) составила 2,79% (против 2,34% в июле), что позволило ему впервые в истории обойти по этому показателю японскую иену, следует из данных межбанковской системы передачи информации SWIFT. Таким образом, китайская валюта стала четвертой в топе самых используемых мировых валют по итогам отчетного месяца, уступив доллару США, евро и фунту стерлингов.

Готовясь к голосованию в МВФ, Китай принял ряд мер для обеспечения соответствия юаня «критерию свободного обращения». Так, Пекин открыл доступ к внутреннему валютному рынку и рынку облигаций для зарубежных центробанков, повысил роль последнего в определении ежедневного торгового диапазона своей валюты. Но эти меры были введены лишь недавно, и они пока еще не прошли серьезной проверки.