Минфин и НБУ ожидают низкую инфляцию и снижение роли государства в экономике

Об этом сообщили представители Национального банка и Министерства финансов Украины в ходе панельной дискуссии о макроэкономической политике Украины, отвечая на вопрос о перспективах нашей страны через три-пять лет.

В частности, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб подчеркнул, что через 3 года необходимо, чтобы в Украине не было фискального доминирования, то есть, чтобы НБУ не приходилось покрывать фискальный дефицит за счет эмиссии гривны. «Национальный банк не раз это обозначал, что мы видим будущее снижение инфляции до 5% в год», - сказал Сологуб. По его словам, монетарная политика НБУ нацелена на снижение инфляции и ее волатильности, а не так, как было ранее, когда курс был стабильный, но все остальные макроэкономические переменные «летали».

«И нам бы хотелось, чтобы наша экономическая модель была больше направлена на внутренний спрос, потому что мы действительно имеем огромное преимущество перед теми же странами Прибалтики или Грузией, потому что у нас большой внутренний рынок», - добавил Сологуб, подчеркивая, что, развивая свой внутренний рынок, Украина будет меньше зависеть от ситуации в других стран, а с помощью плавающего обменного курса можно сглаживать колебания внутренних маркеров рынка, включая безработицу, инфляцию и т.д.

Что касается банковской системы, то по словам Сологуба, она будет построена на международных стандартах, включая ограничения на кредитование связанных лиц, адекватную капитализацию и постепенную либерализацию движения капитала.

В свою очередь, заместитель министра финансов Артем Шевалев отметил, что в перспективе 3-5 лет ожидается кардинальное снижение доли государства в перераспределении ВВП, которая по оценкам экспертов в настоящее время составляет 50%. «Очень тезисно, 3-5 лет: кардинальное снижение государственной доли в экономике, включая госкомпании – приватизация, госбанки – выход из госбанков и приватизация», - сказал он.

По словам Шевалева, также ожидается снижение роли государства при распределении средств в экономике. «Частично это будет достигаться за счет реформы пенсионной системы. Вероятно, будет переход к накопительной системе или к системе со значительной накопительной частью», - пояснил он.

При этом Шевалев отметил, что достижение запланированных НБУ показателей инфляции и роста экономики станут предпосылками для восстановления кредитования реального сектора экономики по приемлемым ставкам, а для государства будут способствовать привлечению ресурсов на внутреннем рынке и дадут возможность избежать валютных рисков.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта текущего года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

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Согласно заявлению фонда по итогам последней миссии, фонд отмечает углубление взаимопонимания с украинскими властями по ключевым вопросам экономических реформ, но при этом ожидает от правительства подготовки сбалансированного проекта госбюджета на следующий год и утверждения этого проекта Верховной Радой.