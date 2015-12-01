Основные соцстандарты в Украине в следующем году вырастут на 12% - проект бюджета

Об этом говорится в проекте Закона о государственном бюджете на 2016 год, который разработан на базе налоговой реформы Министерства финансов, передает Экономическая правда.

В частности, проект бюджета-2016 предусматривает поэтапное повышение в 2016 году минимальной заработной платы. Ее размер предлагается установить с 1 января - 1 378 гривен, с 1 мая - 1450 гривен (+5,2%), с 1 декабря - 1 550 гривен (+6,9%).

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Прожиточный минимум составит в среднем на одного человека с 1 января - 1 330 гривен, с 1 мая - 1399 гривен (+5,2%), с 1 декабря - 1 496 гривен (+6,9%).

Таким образом, в целом, рост прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2016 году в расчете декабрь к декабрю предыдущего года вырастут на 12,1%.

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Как сообщал УНИАН ранее, министр финансов Наталья Яресько во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в начале ноября заявила, что социальные стандарты в 2016 году будут повышены на 12% согласно прогнозируемому уровню инфляции.