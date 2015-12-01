Мексика из-за низких цен потеряла почти 40% нефтяных доходов

По информации ведомства, за данный период было получено 654 миллиарда песо (порядка 39,4 миллиарда долларов) нефтегазовых доходов. Минфин поясняет, что резкое сокращение этих доходов сложилось в связи со снижением средней цены барреля мексиканской нефти с 93,1 доллара в январе-октябре 2014 года до 47,2 доллара в тот же период текущего года, падением производства нефти на 7,6% и понижением цены газа на 33,6%.

В то же время у страны выросли налоговые поступления, не связанные с нефтью, на 28% по сравнению с тем же отрезком 2014 года, достигнув 1,97 триллиона песо (почти 119 миллиардов долларов), пишет Прайм.

В июне министр финансов Мексики Луис Видегарай заявлял, что за последние три года Мексика более чем в два раза снизила зависимость доходов бюджета от нефти. По его словам, идет процесс ухода от нефтяной зависимости экономики страны, считающейся десятым мировым производителем нефти. Рост доходов из других источников стал возможен благодаря реформе налоговой системы Мексики, осуществленной в 2013 году, пояснял глава Минфина.

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Ранее мексиканские власти приняли решение о сокращении бюджетных расходов в 2015 году в общей сложности на 124,3 миллиарда песо (примерно 8,3 миллиарда долларов) на фоне падения нефтяных цен. По словам Видегарая, данная сумма составит примерно 0,7% ВВП страны. Также были пересмотрены в сторону уменьшения планы ежедневной добычи нефти в 2015 году с 2,4 миллиона баррелей до 2,29 миллиона.