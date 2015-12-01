Нацбанк опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2394.8086 (30 ноября – 2388.4656)

100 EUR – 2533.4680 (30 ноября – 2526.9966)

10 RUR – 3.5884 (30 ноября – 3.6058)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,98/24,08 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3750/25,4790 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3620/0,3640 грн/рубль.

Читайте такжеВ Нацбанке на этой неделе обсудят целесообразность отмены валютных ограничений

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,9481 грн/долл., к этому часу было заключено 580 сделок на сумму 406,35 млн долл.