Проект бюджета-2016: дефицит 4% ВВП, предельный размер госдолга около 96% ВВП

Министерство финансов Украины предлагает правительству утвердить проект бюджета на 2016 год с показателями доходов в размере 598,2 млрд грн, расходов – 674 млрд грн, предельным дефицитом в размере 83,7 млрд грн (порядка 4% ВВП) и предельным показателем государственного долга в размере 1,5 трлн грн (порядка 96% ВВП).

Об этом говорится в проекте госбюджета, обнародованном на сайте Минфина.

Кроме того, Минфин закладывает предельный размер госгарантий в объеме 28,2 млрд грн и повышение прожиточного минимума до 1496 грн к концу года.

В текущем году размеры доходов и расходов были определены на уровне 502,260 млрд грн и 566,870 млрд грн соответственно при предельном объеме дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП и потолке госдолга на уровне 1,394 трлн грн. Прожиточный минимум с 1 сентября текущего года составляет 1330 грн. Этот же показатель Минфин закладывает и в проект бюджета на 2016 года на период с 1 января по 1 мая 2016 года. С 1 мая 2016 года прожиточный минимум будет увеличен до 1399 грн.

Показатель минимальной заработной платы также будет пересматриваться – в мае и в декабре 2016 года. С 1 января 2016 года показатель минимальной зарплаты составит 1378 грн в месяц, что соответствует действующему на сегодняшний день показателю минимальной зарплаты. В мае 2016 года минимальная зарплата будет увеличена до 1450 грн, в декабре – до 1550 грн.

При этом в проекте бюджета подчеркивается, что социальные выплаты, предусмотренные рядом законодательных актов, находятся в прямой зависимости от имеющихся финансовых ресурсов и возможностей бюджетов всех уровней.

Кроме того, проект госбюджета предполагает, что в 2016 году Кабмин доформирует специальный резервный энергетический фонд на сумму порядка 500 млн долл. Средства будут привлечены под госгарантии.

Проект бюджета предлагает предоставить Минфину право осуществлять необходимые долговые операции, включая выпуск ОВГЗ с внесением необходимых изменений в бюджетную роспись, сверх утвержденных показателей.

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Как сообщал УНИАН, проект госбюджета на 2016 год будет вынесен на рассмотрение правительства в ближайшие дни, а затем передан в Верховную Раду. Как подчеркивали в Минфине, документ формировался при непосредственном участии специалистов миссии ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда. Принятие бюджета должно состояться до конца года. Это является одним из основных условий получения Украиной третьего транша кредита в объеме 1,7 млрд грн по программе расширенного финансирования EFF, утвержденной в марте 2015 года.