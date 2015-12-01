Госбюджет в октябре выполнен с дефицитом 6 миллиардов

Об этом говорится в ноябрьском Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины, опубликованном на его сайте.

Регулятор отмечает, что вопреки дефициту в октябре кумулятивное сальдо за январь-октябрь осталось положительным – на уровне 2,8 млрд грн, в то время как в январе-октябре 2014 года госбюджет был сведен с дефицитом на уровне 53,8 млрд грн.

По информации НБУ, дефицит госбюджета преимущественно был профинансирован за счет средств, накопленных на едином казначейском счете. Одновременно продолжалось проведение долговых операций, и в октябре чистые привлечения правительства составили 2,9 млрд грн, включая кредит от немецкого государственного банка KfW и средства от выпуска ОВГЗ для предоставления кредита Фонду гарантирования на 2 млрд грн.

Нацбанк отмечает, что, несмотря на формирование дефицита сводного бюджета в октябре, по итогам 10 месяцев сохранился его существенный профицит – на уровне 26,8 млрд грн.

Также сообщается, что рост расходов, в частности, в результате повышения минимальной заработной платы с начала сентября 2015 года, привел к сокращению профицита местных бюджетов до 0,3 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, профицит госбюджета Украины в январе-сентябре составил 8,8 млрд грн против дефицита в 40,1 млрд грн за аналогичный период годом ранее. В том числе в сентябре госбюджет сведен с профицитом в 1,1 млрд грн.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы – 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита – 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга – 1,394 трлн грн.