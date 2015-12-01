Минфин предлагает установить единую ставку для базовых налогов в 20%

Об этом говорится в презентации Минфина, опубликованной на сайте министерства.

«Было проведено 16 индустриальный коммуникационных платформ. Встречи прошли с представителями аграрной отрасли, производителями алкогольной продукции, биотоплива, легкой промышленности, фондового рынка, игрального бизнеса, отельного бизнеса, сектором ІТ, с металлургами, предприятиями нефтепереработки, фарминдустрии, ресторанного хозяйства, ритейла, производства сигарет и банковской сферы, - говорится в презентации Минфина. - При этом одним из приоритетов реформы является введение моратория на изменения Налогового кодекса».

В то же время Минфин не уточняет, на какой период может быть введен такой мораторий.

Кроме того, в Минфине уточнили, что установление единой налоговой ставки на ключевые налоги несет как положительный эффект, так и прямые потери. В частности, по расчетам министерства, изменение ставки налога на прибыль на 1 процентный пункт в ту или иную сторону несет потери или дополнительные доходы бюджета в размере порядка 2 млрд долл. Изменение ставки ЕСВ на 1 процентный пункт корректирует доходы или расходы госбюджета на 5 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, налоговая реформа является одним их ключевых условий выполнения Украиной обязательств по программе сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. На текущий момент в Украине есть два основных варианта налоговой реформы – от Министерства финансов и от депутатского корпуса. Проект, подготовленный парламентариями, предполагает резкое снижение налоговых ставок и упразднение ряда налогов. Такие изменения, по мнению специалистов, сформируют дефицит бюджета в размере не менее 200 млрд грн.

Проект налоговой реформы от Минфина предполагает дефицит бюджета в размере не более 60 млрд грн при общем дефиците бюджета, заложенном в проекте госсметы страны на 2016 год, в 83,7 млрд грн.

Кроме того, по информации Минфина, именно их проект налоговых изменений является наиболее приемлемым для МВФ.