В госбюджете-2016 хотят вдвое снизить норму перечислений прибыли НБУ в казну

Министерство финансов предлагает Кабинету министров Украины утвердить проект государственного бюджета на 2016 год, предполагающий, что в следующем году Национальный банк перечислит в казну не менее 34,063 млрд грн своей прибыли, что почти в 2 раза ниже показателя по госбюджету на текущий год на уровне 60,5 млрд грн.

Об этом говорится в проекте госбюджета, обнародованном на сайте Минфина.

«Установить, что в 2016 году Национальный банк Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения советом Национального банка Украины годовой финансовой отчетности и формирования Национальным банком Украины резервов в порядке и размерах, определенных Законом Украины «О Национальном банке Украины», перечисляет в государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 34,063 млрд гривен», - говорится в документе.

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Согласно проекту, средства перечисляются НБУ в госбюджет в соответствии с графиком, установленным Министерством финансов.

Как сообщал УНИАН, НБУ в январе-октябре перечислил в госбюджет 52,125 млрд грн своей прибыли за прошлый год, что составило 12,2% суммарных доходов госбюджета за этот период, полученных в объеме 427,439 млрд грн.

В рамках госбюджета на 2015 год НБУ должен перечислить в казну не менее 60,5 млрд грн прибыли, что почти в 3 раза выше показателя за 2014 год на уровне 22,807 млрд грн.

18 июня Верховная Рада приняла, а 9 июля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно построения институциональной способности Национального банка Украины», разработанный согласно программе с Международным валютным фондом.

По этому закону НБУ будет перечислять прибыль в госбюджет после подтверждения своей годовой отчетности внешним аудитом и утверждения советом, а также после формирования резервов, в то время как ранее НБУ перечислял свою прибыль в госбюджет авансом. Норма действует, начиная с госбюджета на 2016 год.