У Гонтаревой назвали причины девальвации гривни

Усиление девальвационного давления на гривню в конце октября – начале ноября обусловлено усилением неопределенности накануне местных выборов в Украине, дальнейшим снижением цен на ключевые сырьевые товары украинского экспорта, сезонным ростом спроса на валюту в связи с закупкой энергоносителей и выплатами Фонда гарантирования вкладов, а также усилением девальвации валют отдельных торговых партнеров Украины в предыдущие месяцы.

Об этом говорится в ноябрьском Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины, опубликованном на его сайте.

Нацбанк отмечает, что в сложившихся условиях принимал меры для сглаживания краткосрочных всплесков спроса на иностранную валюту, придерживаясь политики свободного курсообразования.

В частности, в конце октября и в ноябре регулятор проводил аукционы по продаже валюты и осуществлял адресные интервенции для финансирования энергетического импорта.

В то же время, НБУ активно покупал валюту как путем интервенций на межбанковском валютном рынке, так и на валютных аукционах. Общая сумма приобретенной валюты за октябрь составила 254 млн долл. США, или 5,4 млрд в гривневом эквиваленте.

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Как сообщал УНИАН, украинская гривня в феврале этого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы финансирования гривня укрепилась до 21-23 грн/долл. и удерживалась в этом коридоре более полугода.

В последний месяц диапазон колебаний курсов на межбанковском валютном рынке сдвинулся в сторону удешевления гривни, что, по мнению НБУ, связано с проведением в Украине местных выборов.

25 ноября НБУ сообщил, что аукционы по покупке и продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, объявленные регулятором 25 ноября, не состоялись, а спрос и предложение уравновесились самостоятельно, без помощи регулятора. По информации НБУ, в ходе торгов курс гривни укрепился.

Вчера, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,98/24,08 грн/долл. По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 23,9481 грн/долл.