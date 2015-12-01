Эксперты: Повышение минимальных цен на табачные изделия принесет 1,5 млрд грн поступлений в госбюджет

Таков результат подсчетов, произведенных в связи со снижением цен на сигареты в Украине и бюджетными потерями от него, сообщает Апостроф.

Так, общемировая практика налогообложения табачных изделий заключается в политике последовательного повышения акцизной нагрузки на них с целью сокращения потребления табака. Об этом, в частности, говорится в Рамочной Конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака РКБТ, ратифицированной Украиной еще в 2006 году.

Эксперты считают, что одним из наиболее эффективных методов в борьбе с употреблением табачных изделий является система ценообразования, которая должна способствовать росту цен на них темпами, превышающими уровень инфляции.

В течение 2008-2011 годов в результате постоянного повышения акциза цены на сигареты росли, опережая инфляцию, что привело к сокращению распространения курения в Украине. Такая политика, кроме уменьшения потребления табака, приводит к росту поступлений в государственный бюджет.

Среди подакцизных изделий наибольшие поступления обеспечивают именно табачные изделия (доля превышает 40%). Однако государственная политика повышения акцизных ставок не является продуманной, а производители с целью расширения рынка прибегают к снижению цен на табачные изделия. Например, на фоне общего роста цен, в том числе, на продукты питания, в Украине многие производители снизили цены на сигареты на 2-3 грн за пачку. Из-за таких манипуляций потери государственного бюджета могут составить около 800 млн грн в год, сигареты стали доступнее для молодежи, а потребление табачных изделий может существенно вырасти.

В то же время, установив минимальную розничную цену на уровне 17 гривен за пачку, государственный бюджет получит как минимум 1,5 миллиарда гривен дополнительных поступлений, не говоря уже о том, что подобная ценовая политика оттолкнёт от приобретения сигарет молодёжь.