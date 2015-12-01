Остаток средств на счете Госказначейства обновил максимум за 12 лет

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 декабря 2015 года составил 47,957 млрд грн, сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно приведенным данным, за 12 лет - с начала 2003 года, остаток средств на ЕКС на начало декабря стал максимальным остатком на начало месяца за этот период.

По сравнению с началом предыдущего месяца остаток средств на ЕКС вырос на 4,333 млрд грн, или на 9,9%, в годовом выражении - в 7,1 раза, по сравнению с началом года - в 16 раз.

Напомним, объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 ноября 2015 года составил 43,624 млрд грн, что на 3,505 млрд грн, или на 7,4%, меньше показателя на начало октября.