Гривня продолжает торговаться ниже 24 за доллар

Во вторник, 1 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,90/24,05 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3600/25,5000 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3600/0,3630 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,9266 гривни/доллар, к этому часу заключено 102 сделки на сумму 43,77 миллиона долларов.