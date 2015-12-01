Гривня продолжает торговаться ниже 24 за доллар
12:34, 01 декабря 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3600/25,5000 гривни/евро.
REUTERS
Во вторник, 1 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,90/24,05 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3600/25,5000 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3600/0,3630 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,9266 гривни/доллар, к этому часу заключено 102 сделки на сумму 43,77 миллиона долларов.
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