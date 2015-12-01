Госбюджет-2016: расходы на оборону могут увеличить до 100 миллиардов

Министерство финансов Украины в государственном бюджете на 2016 год предлагает увеличить расходы на финансирование армии до 100 млрд грн с 90 млрд грн, предусмотренных на текущий год, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Расходы на оборону и безопасность – 100 млрд грн, или 4,4% ВВП («живыми» средствами без гарантий)», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной обороны и безопасности Украины рекомендовал Кабинету министров обеспечить уровень расходов на сектор безопасности и обороны в 2016 году в объеме 5% от ВВП, что составит минимум 100 млрд грн.

Также планируется дополнительное финансирование из спецфондов и привлечение ресурсов под государственные гарантии.