Госбюджет-2016: расходы на оборону могут увеличить до 100 миллиардов

12:38, 01 декабря 2015
Финансы
1266

Министерство финансов обнародовало проект госбюджета на 2016 год. 

Фото УНИАН

Министерство финансов Украины в государственном бюджете на 2016 год предлагает увеличить расходы на финансирование армии до 100 млрд грн с 90 млрд грн, предусмотренных на текущий год, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Расходы на оборону и безопасность – 100 млрд грн, или 4,4% ВВП («живыми» средствами без гарантий)», - сказано в сообщении. 

Как сообщал УНИАН, Совет национальной обороны и безопасности Украины рекомендовал Кабинету министров обеспечить уровень расходов на сектор безопасности и обороны в 2016 году в объеме 5% от ВВП, что составит минимум 100 млрд грн. 

Также планируется дополнительное финансирование из спецфондов и привлечение ресурсов под государственные гарантии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter