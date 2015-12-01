Госбюджет-2016: расходы на оборону могут увеличить до 100 миллиардов
12:38, 01 декабря 2015Финансы
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Министерство финансов обнародовало проект госбюджета на 2016 год.
Минфин предлагает увеличить расходы на оборону / Фото УНИАН
Министерство финансов Украины в государственном бюджете на 2016 год предлагает увеличить расходы на финансирование армии до 100 млрд грн с 90 млрд грн, предусмотренных на текущий год, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.
«Расходы на оборону и безопасность – 100 млрд грн, или 4,4% ВВП («живыми» средствами без гарантий)», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Совет национальной обороны и безопасности Украины рекомендовал Кабинету министров обеспечить уровень расходов на сектор безопасности и обороны в 2016 году в объеме 5% от ВВП, что составит минимум 100 млрд грн.
Также планируется дополнительное финансирование из спецфондов и привлечение ресурсов под государственные гарантии.
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