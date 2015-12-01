Минфин ожидает роста экономики в следующем году на 2%

Министерство финансов Украины ожидает роста экономики Украины на уровне 2%, при этом номинальный ВВП составит порядка 2,26 миллиарда гривень, говорится в материалах Минфина, подготовленных к презентации проекта бюджета на 2016 год.

При этом дефицит бюджета, как уточнили в Минфине, составит 3,7% ВВП, в случае достижения заявленных макропоказателей.

Доходы бюджета составят 598 миллиарда гривень, и этот показатель рассчитан с учетом отмены импортного сбора с 1 января 2016 года, снижения ставки ЕСВ до 20%, перехода на общую систему налогообложения в агросекторе и уменьшения перечислений прибыли Нацбанка на 26,4 миллиарда гривень.

Прогнозы Минфина совпадают с прогнозами ключевых кредиторов страны, а также рейтинговых агентство, ожидающих положительной динамики украинской экономики в 2016 года на уровне 1-2%. Кроме того, это совпадает с базовым сценарием развития экономики Украины по расчетам правительства страны.

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Как сообщал УНИАН, Минфин обнародовал часть проекта бюджета – без дополнений, в которых расписаны государственные ассигнования по каждому из направлений финансирования. В то же время, ключевые показатели проекта госбюджета на 2016 год следующие: доходы в размере 598,2 миллиарда гривень, расходы – 674 миллиарда гривень, предельный дефицитом в размере 83,7 миллиарда гривень, предельный показатель государственного долга в размере 1,5 триллиона гривень. Предельный размер госгарантий - 28,2 миллиарда гривень. Кроме того, предполагается повышение прожиточного минимума до 1 496 гривень к концу года и повышение минимальной зарплаты – до 1 550 гривень к концу 2016 года.

Также проект госбюджета предполагает, что в 2016 году Кабмин доформирует специальный резервный энергетический фонд на сумму порядка 500 миллионов долларов. Средства будут привлечены под госгарантии.