Курс гривни от Минфина на следующий год: 24,1-24,4 за доллар

Министерство финансов Украины закладывает курс гривни к доллару США на уровне 24,2-24,4 грн за доллар, а показатель инфляции – 12%.

Об этом говорится в материалах Минфина, подготовленных к презентации проекта бюджета на 2016 год.

«Средний курс по году – 24,1 грн за доллар, на конец года курс – 24,4 грн за доллар. Инфляция – 12%», - говорится в материалах Минфина.

Прогноз Минфина совпадает с аналогичными прогнозами Нацбанка, однако является несколько лучше прогнозов ключевых кредиторов страны, которые оценивают показатель инфляции в Украине в 20% и утверждают, что вернуться к однозначным показателям инфляции Украина сможет не ранее 2017-2018 года.

Как сообщал УНИАН, в конце октября котировки на межбанке сдвинулись в сторону ослабления гривни – до 23-24 грн/долл., в связи с чем с 30 октября Нацбанк сменил назначение аукционов и начал продавать валюту.

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В конце ноября Минфин заявил, что ослабление гривни, которое наблюдается в последнее время, имеет временный характер, обусловленный сезонным фактором и давлением избыточной наличности. Однако к новогодним праздникам гривня может укрепиться.