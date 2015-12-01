В России по "наводке" ЦБ массово закрывают подозрительные счета

Крупнейшим банкам РФ, в которых у сомнительных клиентов велики шансы остаться незамеченными, рекомендовано закрывать счета, владельцы которых вызывают у ЦБ подозрения.

Об этом стало известно газете «Коммерсантъ» от источников в банковской сфере.

Так Банк России делал и ранее, но в несопоставимо меньших масштабах. Причина активизации регулятора — постоянное совершенствование отмывочных и обнальных схем.

По словам собеседников издания, в последние два месяца ЦБ активно направляет в банки рекомендации по закрытию подозрительных счетов. Источники пояснили, что регулятор рассылает списки конкретных клиентов, на которых банкам нужно обратить пристальное внимание.

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Все рекомендации расписаны в письме ЦБ 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Оно было выпущено в конце прошлого года. Один из собеседников издания рассказал, что зачастую крупнейшим банкам показывают, как на практике нужно применять изложенные в письме рекомендации. Он пояснил, что ЦБ сейчас именно закрывает счета, а не отказывается обслуживать их.

В пресс-службе Банка России подтвердили эту информацию. Представители регулятора отметили, что он не имеет права обязывать банки расставаться с клиентами. Однако запросить данные о счетах подозрительных клиентов входит в его обязанности.

Росфинмониторинг, а также крупнейшие финансовые организации РФ отказались от комментариев изданию.

Ранее банки пожаловались главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной на возросшие расходы кредитных организаций, связанные с запросами регулятора. По словам заместителя председателя правления Инвестторгбанка Светланы Крошкиной, запросов от ЦБ с каждым месяцем становится больше, и банкам приходится тратить ресурсы на их выполнение.