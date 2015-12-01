Вкладчикам "Интеграл-банка" возобновят выплаты со 2 декабря

Фонд гарантирования вкладов физических лиц со 2 декабря возобновляет выплаты гарантированных сумм вкладчикам ликвидируемого "Интеграл-банка", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, со 2 декабря по 14 января вкладчики могут обращаться в отделения банка-агента фонда "ПриватБанка" для получения гарантированных сумм.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 15 сентября ввел временную администрацию в "Интеграл-банк" на основании признания Национальным банком Украины этого банка неплатежеспособным.

"Интеграл-банк" работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших финучреждений по объему активов. Основным владельцем банка является Кирилл Торишний, владеющий прямо и опосредствованно через инвесткомпанию "Инвестиционно-торговый союз" 48,5705% акций банка.