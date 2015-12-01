В Украине могут оставить только три группы "упрощенцев"

Министерство финансов Украины в рамках налоговой реформы предлагает отменить упрощенную систему налогообложения для юридических лиц и оптимизировать количество групп плательщиков единого налога до трех вместо нынешних четырех.

Об этом говорится в презентации проекта Налогового кодекса, опубликованной на сайте Минфина.

В частности, министерство оставило практически без изменений требования к плательщикам налогов 1-й группы упрощенной системы налогообложения. В эту группу по-прежнему входят физические лица-предприниматели, которые не используют труд наемных работников и осуществляют исключительно торговлю на рынках или предоставляют бытовые услуги населению и объем дохода которых не превышает 300 тыс. грн. При этом министерство намерено обязать указанных предпринимателей в течении 3 лет перейти на обязательное использование кассовых аппаратов.

Кроме того, Минфин предлагает увеличить максимальный уровень доходов, получаемых физическими лицами-предпринимателями, для плательщиков налогов 2-й группы упрощенной системы налогообложения с 1,5 млн грн до 2 млн грн. При этом указанные предприниматели не смогут продавать подакцизную продукцию, заниматься предоставлением финансовых услуг и игорным бизнесом. Предприниматели, которые в соответствии с действующей налоговой системой относятся ко 2-й группе, должны перейти на использование кассовых аппаратов с 1 января 2016 года, остальные – с 1 июля 2016 года.

Также министерство предлагает ликвидировать 3-й группу «упрощенцев», получающих доход до 20 млн грн, в которую входят как физические лица-предприниматели, так и юридические лица.

Согласно налоговой реформе, в отдельную третью группу налогоплательщиков-сельхозпроизводителей будут входить предприниматели, у которых доля сельхозпроизводства за предыдущий налоговый год равна или превышает 75% и объем дохода которых не превышает 2 млн грн, остальные сельхозпроизводители должны будут перейти на общую систему налогообложения.

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Как сообщал УНИАН, налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, в январе-октября текущего года перечислили в бюджет около 8,8 млрд грн единого налога.

В Украине с 2015 года увеличился лимит дохода, позволяющий субъектам хозяйствования использовать упрощенную систему налогообложения, а также снижена ставка единого налога для отдельных групп «упрощенцев».