Платежный баланс в октябре сведен с профицитом $229 миллионов
В то же время платежный баланс в январе-сентябре был сведен с дефицитом 1 миллион долларов.
Профицит сводного платежного баланса Украины в октябре составил 229 миллионов долларов США, сообщается в ноябрьском Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины, опубликованном на его сайте.
Согласно документу, текущий счет платежного баланса в октябре сведен с дефицитом в результате ухудшения внешнеторгового баланса. За вычетом сезонного фактора экспорт за месяц снизился на 6,6% из-за продолжения снижения цен на основные товары украинского экспорта, в частности, на металлургическую продукцию и зерновые культуры. В то же время, импорт товаров существенно вырос - на 11% по сравнению с предыдущим месяцем в сезонно скорректированном выражении вследствие роста поставок энергоносителей.
Также сообщается, что в октябре чистые поступления по финансовому счету платежного баланса составили 549 миллионов долларов США за счет получения официального финансирования и снижения объема наличной валюты вне банков.
Читайте такжеТорговый баланс Украины за девять месяцев вышел в плюс $3,2 миллиарда
Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-сентябре 2015 года сведен с дефицитом 1 миллион долларов против дефицита в 4,947 миллиарда долларов за аналогичный период 2014 года.
Читайте такжеДефицит платежного баланса Украины сократился до $1 миллиона
В 2014 году платежный баланс Украины был сведен с дефицитом 13,307 миллиарда долларов против профицита в 2,023 миллиарда долларов по итогам 2013 года.