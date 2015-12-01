Платежный баланс в октябре сведен с профицитом $229 миллионов

Профицит сводного платежного баланса Украины в октябре составил 229 миллионов долларов США, сообщается в ноябрьском Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины, опубликованном на его сайте.

Согласно документу, текущий счет платежного баланса в октябре сведен с дефицитом в результате ухудшения внешнеторгового баланса. За вычетом сезонного фактора экспорт за месяц снизился на 6,6% из-за продолжения снижения цен на основные товары украинского экспорта, в частности, на металлургическую продукцию и зерновые культуры. В то же время, импорт товаров существенно вырос - на 11% по сравнению с предыдущим месяцем в сезонно скорректированном выражении вследствие роста поставок энергоносителей.

Также сообщается, что в октябре чистые поступления по финансовому счету платежного баланса составили 549 миллионов долларов США за счет получения официального финансирования и снижения объема наличной валюты вне банков.

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Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-сентябре 2015 года сведен с дефицитом 1 миллион долларов против дефицита в 4,947 миллиарда долларов за аналогичный период 2014 года.

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В 2014 году платежный баланс Украины был сведен с дефицитом 13,307 миллиарда долларов против профицита в 2,023 миллиарда долларов по итогам 2013 года.