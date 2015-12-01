Минфин хочет реструктуризировать свои долги перед Нацбанком

Об этом говорится в проекте госбюджета, обнародованном на сайте Минфина.

«Разрешить Министерству финансов Украины, с согласия Национального банка Украины, в январе 2016 года осуществить сделку с государственным долгом путем обмена по номинальной стоимости государственных облигаций, находящихся в собственности Национального банка Украины, на новые облигации внутренних государственных займов на условиях, установленных Кабинетом министров Украины», - говорится в документе.

Также проект предполагает проведение по решению Министерства финансов сделок по государственному и гарантированному государством долгу по внешним кредитам (займам), обслуживание и погашение которых осуществляется за счет средств госбюджета, путем обмена, выпуска и продажи долговых обязательств, а также выпуска и размещения государственных деривативов на условиях, установленных правительством.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе-октябре приобрел в собственность государственные облигации номинальной стоимостью 69,1 млрд грн. Объем продажи ОВГЗ из портфеля НБУ за этот период составил 1,52 млрд грн.

По состоянию на 30 ноября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составляет 502,957 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 374,295 млрд грн или 74% их общего объема.

В 2014 году НБУ приобрел в собственность гособлигации Украины номинальной стоимостью 181,9 млрд грн и 90 млн долл. США, что в гривневом эквиваленте по официальному курсу в 4 раза превышает показатель 2013 года.