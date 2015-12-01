Безосновательно завышенный курс: в Таджикистане закрыли все обменные пункты

Национальный банк Таджикистана (НБТ) принял решение о закрытии всех пунктов обмена валюты, сообщает РБК.

"В соответствии с утвержденной НБТ инструкцией операции по обмену валюты отныне можно проводить только в банковских центрах обслуживания, головных офисах, филиалах и отделениях коммерческих банков", - говорится в сообщении.

По данным НБТ, на 1 ноября 2015 года в Таджикистане работали 1 473 обменника, из которых 636 были открыты в столице страны городе Душанбе.

"Накануне глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода объявил о том, что в целях "снижения напряженности" и предотвращения негативных случаев при купле-продаже наличной валюты банк намерен ужесточить регулирование на внутреннем валютном рынке. В ходе встречи главы НБТ с руководителями коммерческих банков отмечалось, что именно отсутствие должного контроля за деятельностью обменников стало причиной резкого роста курса доллара по отношению к сомони (национальная валюта Таджикистана)", - отмечает издание.

Подобные меры обьясняют тем, что "работники пунктов обмена валют, пользуясь этим случаем, обманным путем и спекулятивными методами без оснований повысили курс иностранной валюты с целью наживы".

Читайте такжеВ Казахстане обвал тенге на 26% за один день назвали переходом к плавающему курсу

Подчеркивается, что переломить ситуацию не помогло и закрытие части пунктов обмена валюты (за последние месяцы в Таджикистане была прекращена деятельность около 800 обменников). В ходе встречи с банкирами глава НБТ пообещал, что впредь на кредитные организации, нарушившие требования Нацбанка, будут налагать крупные штрафы.

Читайте такжеВ Кыргызстане курс нацвалюты упал до минимума за всю историю республики

Как сообщалось ранее, в апреле 2015 года НБТ временно приостанавливал деятельность пунктов обмена валюты с целью "обеспечения устойчивости внутреннего валютного рынка, стабильности курса сомони и защиты интересов клиентов кредитных организаций".