Дефицит Пенсионного фонда составит 125 миллиардов в случае снижения ЕСВ до 20%

Дефицит Пенсионного фонда Украины в 2016 году составит 124,9 миллиарда гривень в случае снижения единого социального взноса (ЕСВ) до 20% в рамках предложенной Министерством финансов налоговой реформы, заявил первый заместитель главы фонда Николай Шамбир в ходе брифинга.

"По нашим расчетам, (в случае снижения ЕСВ до 20% - УНИАН) дефицит бюджета Пенсионного фонда увеличится до 124,9 миллиарда гривень", - сообщил он.

Сейчас, по словам Шамбира, руководство Пенсионного фонда прорабатывает совместно с Министерством финансов вопрос покрытия дефицита фонда в следующем году за счет государственного бюджета. Также он добавил, что, если единый социальный взнос останется на прежнем уровне, в среднем около 40%, прогнозный дефицит фонда в 2016 году составит 7,5 миллиарда гривень против 17,1 миллиарда гривень в текущем году.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра социальной политики Павла Розенко, дефицит четырех фондов социального страхования в 2016 году в случае снижения ставки единого социального взноса составит порядка 133 миллиардов гривень.

Министерство финансов Украины в рамках налоговой реформы предлагает установить единую ставку на ключевые налоги – налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, единый социальный взнос – на уровне 20%, а затем установить мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс.