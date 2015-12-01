Минфин предлагает легализовать игорный бизнес в Украине

Министерство финансов Украины предлагает законодательно урегулировать хозяйственную деятельность казино, букмекерских контор и проведение азартных игр в интернете и создать Национальную службу в сфере азартных игр, которая будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр, а также лицензировать деятельность игорных заведений.

Соответствующий законопроект "Об азартных играх в Украине" министерство опубликовало на своем сайте.

Согласно документу, координировать деятельность новосозданной службы будет Кабинет министров Украины через министра финансов.

Законопроектом предусматривается, что организатором азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, созданные в форме хозяйственных обществ, с размером уставного капитала 2 миллиона евро или более, сформированным исключительно денежными средствами, без привлечения заемных, кредитных или бюджетных средств.

Кроме того, предусматривается существование единого оператора на рынке лотерей, лицензирование которого будет осуществляться регулирующим органом посредством проведения соответствующего конкурса.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году Министерство финансов Украины разработало механизм повышения доходов от проведения государственных лотерей и ведения игорного бизнеса на 1 миллиард гривень в 2015 году.

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По словам экс-министра финансов Александра Шлапака, в Украине с 2009 года запрещены азартные игры, кроме лотерей, но при этом 80,7% всех ставок в лотереях приходится на лотереи, подобные запрещенным действующим законодательством. В то же время, деятельность рынка недостаточно прозрачная, а поступления в госбюджет значительно ниже, чем поступления по аналогичным видам деятельности в других странах. В частности, в 2013 году госбюджет получил от проведения гослотерей 3,5% от полученных операторами рынка ставок, в то время как в США и Финляндии операторы перечисляют в казну 30% ставок, в Италии – 15%.