НБУ еще не завершил работу над новой методикой оценки кредитных рисков для банков

Национальный банк Украины еще не завершил работу над новой методикой оценки кредитных рисков для банков, которую планирует ввести в действие с 1 апреля 2016 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя информацию в ряде СМИ о разработанном НБУ проекте методики, которая якобы потребует докапитализации банков на миллиарды долларов.

По информации пресс-службы, в настоящее время НБУ продолжает обсуждение проекта с банкирами, после чего планирует обнародовать доработанный документ.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк планирует с 1 апреля ввести в действие новую инструкцию об оценке банками кредитных рисков, в связи с чем перенес стресс-тестирование второй двадцатки банков.

По информации регулятора, оценка качества кредитных портфелей банков будет проводиться согласно новой инструкции и, возможно, с некоторыми изменениями методологии.