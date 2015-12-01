Нацбанк укрепил официальную гривню на 10 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2384,1563 (1 декабря – 2394,8086)

100 EUR – 2527,2057 (1 декабря – 2533,4680)

10 RUR – 3,5983 (1 декабря – 3,5884)

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Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,94/24,04 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,4090/25,5160 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3600/0,3620 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,8416 гривни/доллар, к этому часу было заключено 572 сделки на сумму 329,94 миллиона долларов.