Bloomberg: Евро пострадает из-за включения юаня в клуб резервных валют

Об этом пишут Нетти Исмаил и Лилиан Чен в статье под названием «Евро пострадает из-за включения юаня в клуб резервных валют», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Соотношение валют 19-ти стран в корзине Специальных прав заимствования (SDR) МВФ упадет до 30.93% с 37,4%, заявила организация в понедельник. Юань присоединится к доллару, евро, фунту и иене в корзине SDR 1 октября 2016 года, с долей 10.92 %.

Евро снизился на 13 процентов по отношению к доллару в этом году, больше всего за десять лет, и центральные банки сократили долю валюты в своих резервах до самого низкого уровня с 2002 года. Президент Европейского ЦБ Марио Драги заявил 22 октября, что политики открыты к повышению значений, после того, как в марте приступили к выполнению программы покупки активов на сумму 1,1 трлн евро ($ 1,2 трлн).

«Такое урегулирование соотношений больше всего отразится на евро», сказал Дуглас Бортвик, руководитель отдела иностранной валюты в брокерской компании Chapdelaine & Co в Нью-Йорке. «МВФ ослабляет евро, чтобы предоставить долю Китаю; другие суммы для повторной оптимизации не принимаются во внимание».

Валюта Китая превысит иену и стерлинг в новой корзине. Уровни будут такими: 41.73% для доллара, 8,33% для иены, 8,09% для фунта, заявил МВФ. Доллар в настоящее время составляет 41,9% от корзины, в то время как фунт – 11,3%, а иена – 9,4%.

Международный авторитет

Это первое изменение в валютной структуре SDR с 1999 года, когда евро заменил немецкую марку и французский франк. Это также важный этап многолетнего пути юаня к международному авторитету. Данная валюта была создана после Второй мировой войны и в течение многих лет могла использоваться только внутри коммунистической страны. МВФ пересматривает состав корзины каждые пять лет и во время последнего пересмотра в 2010 году отказался включать юань в корзину.

«Наиболее вероятно, что юань со временем будет рассматриваться в качестве основной альтернативной резервной валюты доллару, и заменит евро в этой роли», сказал Мансур Мохи-уддин, старший стратег по рынкам в Royal Bank of Scotland Group Plc. в Сингапуре. «Кроме того, в 1999 году, когда был введен евро, менеджерам резервов все равно понадобилось четыре года, чтобы прийти к единой валюте. Поэтому, от избегающих рисков менеджеров резервов не стоит ожидать сильного притока юаней в ближайшее время».

Худшие показатели

Евро снизился на 5,3 процента в этом квартале по отношению к доллару, больше, чем любой из 10 развитых рынков. Общая валюта была на уровне $ 1,0586 по состоянию на 6:30 утра в Лондоне после достижения семимесячного минимума в $ 1,0558 в понедельник. Доход по «двухлетним» облигациям ФРГ в понедельник составил минус 0,42%.

«Я не думаю, что по этой причине центральные банки в ближайшее время существенно сократят запасы евро, но изменения в SDR и, возможно, преобладание негативных ставок на фоне краткосрочного заметного изменения стоимости евро, позволяют предположить, что евро может быть менее популярным среди менеджеров резервных активов», сказал Шон Осборн, главный валютный стратег-аналитик в Bank of Nova Scotia в Торонто.