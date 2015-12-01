Нацбанк ухудшил прогноз по золотовалютным резервам до конца года

Национальный банк Украины ухудшил прогноз состояния золотовалютных резервов на конец 2015 года до 13 миллиардов долларов с 18 миллиардов долларов, прогнозируемых ранее, в связи с задержкой очередных траншей от Международного валютного фонда.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе совещания с руководителями крупнейших банков 1 декабря.

"Мы ожидаем, что резервы продемонстрируют рост вдвое по сравнению с началом года и достигнут чуть более 13 миллиардов долларов США. Такой объем резервов является достаточным, ведь эта сумма покрывает более трех месяцев импорта", - приводятся в сообщении слова Гонтаревой.

Она напомнила, что в случае получения третьего и четвертого траншей до конца года, как это изначально было запланировано программой с МВФ, резервы должны были вырасти до 18 миллиардов долларов, а с получением только третьего транша – до 15 миллиардов долларов.

"Сегодня получение новых траншей до конца текущего года стало менее вероятным. Соответственно, Национальный банк был вынужден пересмотреть основной прогноз о состоянии резервов на конец года", - пояснила глава НБУ.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка Украины, в октябре выросли на 1,5%, или на 188 миллионов долларов, и на 1 ноября 2015 года составили 12,962 миллиарда долларов.

Рост резервов произошел прежде всего за счет покупки валюты на межбанковском валютном рынке Украины. В частности, в октябре НБУ купил на межбанке 300,5 миллиона долларов США. Также резервы пополнились за счет поступлений от банка KFW (Германия) в пользу правительства Украины на 199 миллионов евро.

Также сообщается, что в октябре платежи по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 95,7 миллиона долларов. США, в том числе 13,2 миллиона долларов - по государственным ценным бумагам.

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Помимо этого, в октябре НБУ проводил интервенции на межбанковском валютном рынке, в ходе которых регулятор продал банкам 46,5 миллиона долларов США.