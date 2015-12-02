Беларусь хочет получить кредит от МВФ в 3 миллиарда долларов

Как заявил на совещании правительства с участием президента беларуский премьер Андрей Кобяков, такая ссуда на 10 лет имела бы процентную ставку в 2,28 процента, передает Радио Свобода.

Президент Александр Лукашенко, со своей стороны, добавил, что такие условия были бы для Беларуси лучшим выбором из всех возможностей, включая и с предложением кредита от России. По его словам, под такой низкий процент, как МВФ, Беларуси никто кредитов не дает, даже россияне.

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Как сказал Лукашенко, в переговорах о таком кредите с представителями МВФ от дал знать, что его страна открыта для целого ряда реформ. По его словам, он не сказал «нет» на одно из требований – ни по тарифам, ни по повышению пенсионного возраста, ни по зарплатам.

Ранее УНИАН сообщал, что с 12 ноября 2015 года в Беларуси изменилась классификация банковских вкладов (депозитов), что предусмотрено декретом президента от 11 ноября №7 «О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)». Согласно документу, договоры срочного и условного банковского вклада будут подразделяться на безотзывные и отзывные.