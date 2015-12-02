РФ для перехода на карты "Мир" придется модернизировать все банкоматы и терминалы

В России переход на пластиковые карты «Мир» Национальной системы платежных карт (НСПК) потребует перехода на собственную систему криптографии, для которой нужно будет вносить технические изменения в банкоматы и терминалы, пишут «Ведомости».

По словам консультанта по безопасности Cisco Systems Алексея Лукацкого, международные системы вряд ли станут включать российскую криптографию, т.к. работают по общему стандарту EMV.

Отмечается, что при запуске НСПК будет работать по стандартам EMV, но сейчас обсуждается вопрос стандартизации отечественного аналога, аппаратные модули для которого будет сертифицировать ФСБ.

Таким образом, банкоматы и терминалы по всей стране потребуют установки нового дорогостоящего модуля. По данным Центробанка, на территории страны действуют 1,2 млн терминалов для пластиковых карт и почти 120 тыс. банкоматов.

В ЦБ рассказали, что данная работа проводится для развития НСПК и согласована с ФСБ. Между тем в службе не прокомментировали информацию, как и в платежной системе.

Представитель одного из крупных банков уверен, что замена оборудования обойдется в сотни миллионов долларов, которые лягут на плечи клиентов. Представитель другого банка удивлен, зачем вообще заменять криптографические стандарты, если их и так проверяют соответствующие органы. Он сравнивает ситуацию с разной шириной железнодорожной колеи, которая отличается от мировой.

Ранее сообщалось, что карты НСПК обойдутся банкам дороже MasterCard и Visa по крайней мере в полтора раза.