Выделение третьего транша МВФ зависит от принятия бюджета и налоговых законов – Ваше

Совет директоров ключевого кредитора страны Международного валютного фонда пока не назначил дату заседания по Украине, в Вашингтоне ждут результатов принятия бюджета и налоговых изменений, сообщил в комментарии УНИАН глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше.

«Нет, даты заседания нет. Мы ждем решений парламента – по бюджету, по налоговым изменениям. Мы хотели бы увидеть то, что будет подано в парламент, что будет принято, - сказал Ваше. – В этой связи трудно пока говорить о третьем транше (по программе EFF – УНИАН) до конца года, решений никаких не было принято».

В то же время Ваше подчеркнул, что бюджет и налоговая реформа – не единственные вопросы, которые интересуют Фонд и обсуждаются с Фондом. «Мы уже отмечали определенные положительные изменения в фискальной политике, стабилизацию финансовой системы. Сейчас важно все это сохранить. Есть также и другие цели. Но важно все-таки вовремя завершить бюджетный процесс», - отметил Ваше.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта текущего года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

По итогам работы последней миссии Фонд отмечает углубление взаимопонимания с украинскими властями по ключевым вопросам экономических реформ, но при этом ожидает от правительства подготовки сбалансированного проекта госбюджета на следующий год и утверждения этого проекта Верховной Радой.

При этом Минфин и Нацбанк не исключают, что, несмотря на достижение компромисса по налоговым изменениям и проекту бюджета 2016 года, Украина, вероятнее всего, не получит до конца года третий транш в объеме 1,7 млрд долл. по техническим причинам – прежде всего, в связи с началом рождественских и новогодних праздников.

Получение третьего транша по программе EFF является залогом получения 1 млрд долл. кредитных гарантий от правительства США, а также кредитных траншей от других кредиторов – Всемирного банка, ЕБРР, правительств стран ЕС.