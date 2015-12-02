Центробанк России видит риски расширения санкций против страны

Банк России видит риски эскалации экономических санкций в отношении РФ, следует из основных направлений развития и обеспечения функционирования финансового рынка РФ, подготовленных ЦБ.

Банк России опубликовал первый стратегический документ по развитию финансового рынка России на период 2016-2018 годов, сообщает ТАСС.

"При подготовке настоящего документа принималась гипотеза о том, что санкции, действующие в настоящее время в отношении России по геополитическим причинам, не будут отменены, а котировки нефти будут колебаться вблизи существующих значений. В тоже время существует риск эскалации санкций, что может негативно повлиять на возможность реализации предлагаемых мероприятий", - отмечается в документе.

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В стратегии также указано, что приоритетными целями новой стратегии определены повышение уровня и качества жизни граждан РФ, рост и развитие реального сектора российской экономики и создание условий роста для финансовой индустрии.